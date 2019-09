Turris, rischio porte chiuse ad Angri: corsa contro il tempo

di Raffaella Ascione

Una notizia che ha del clamoroso. Turris-Anagni, in programma allo stadio Novi di Angri domenica alle 15, potrebbe giocarsi a porte chiuse. La doccia gelata arriva a quarantotto ore dal match. Nei giorni precedenti nulla aveva lasciato presagire una eventualità del genere, tanto che il Comune di Angri aveva regolarmente rilasciato autorizzazione per la fruizione dell’impianto. In mattinata è stata però bloccata la prevendita dei biglietti, pare a seguito di un’informativa che avrebbe evidenziato a Questura e Prefettura di Salerno problemi nella gestione del servizio d’ordine.

Si è a questo punto innescata una corsa contro il tempo. Due le possibili opzioni, che però passano necessariamente per le porte chiuse, considerata l'indisponibilità del Solaro di Ercolano, dove domenica mattina giocheranno i granata: da un lato il Novi, dall'altro il Liguori. La società corallina ha infatti inoltrato formale istanza al Comune per giocare nel proprio impianto, alle stesse condizioni in cui si svolgono gli allenamento. A porte chiuse, appunto.

