Turris, Colantonio apre ai partner: si riparte dalle emozioni del Liguori

di Raffaella Ascione

Nella mente ancora la spinta dei 4mila del Liguori, che hanno preso per mano la Turris nella decisiva sfida contro l’Aversa Normanna. Nemmeno il tempo di godersi il raggiungimento del traguardo della salvezza, che per il presidente corallino Antonio Colantonio è però già tempo di pensare al futuro. Valuta l’ampliamento della compagine societaria, il numero uno della Turris, che nei giorni scorsi ha già incontrato imprenditori potenzialmente interessati ad affiancarlo. «Consultazioni» che andranno avanti fino a lunedì. Poi sarà la volta delle decisioni di natura tecnica.



«Credo sia doveroso – spiega Colantonio – procedere per step. Se c’è la possibilità che qualcun altro entri a far parte del progetto Turris, è giusto che sia partecipe anche delle relative scelte». Abbottonato sui nomi, non sulle prospettive che potrebbero darsi. «Resta fermo il discorso della programmazione triennale avviata lo scorso anno, ma dopo la sofferenza della stagione appena conclusasi, una cosa è certa. L’asticella si alzerà in maniera significativa. Fa parte del mio modo di operare, negli affari e nella vita in genere: chiuso un ciclo, quello successivo deve essere migliore, anzitutto facendo tesoro dell’esperienza maturata. Il Liguori così pieno contro l’Aversa ha scatenato emozioni incredibili: diciamo che avrei preferito risparmiarmi e risparmiarci quei quindici giorni di sofferenza, ma un epilogo del genere è stato fantastico. Si riparte da queste consapevolezze e da queste emozioni. Io sono pronto».



Portato in trionfo dalla squadra ed acclamato dai tifosi, Colantonio tiene a rivolgere il suo messaggio post salvezza. «Tutti hanno ringraziato me, ma anche io sento il bisogno di ringraziare chiunque abbia contribuito al raggiungimento del nostro obiettivo, realizzato alla fine in maniera così emozionante. Penso a tutti i componenti del mio staff. Dal diggì Primicile al direttore sportivo Governucci, da mister Chiaiese e mister Salvatore al nostro prezioso consulente Grimaldi. Un doveroso ringraziamento va poi a tutti i componenti dello staff tecnico, ai calciatori, al massaggiatore, medico sociale e magazzinieri. Senza tralasciare ovviamente mister Carannante, Potenza ed il direttore Costagliola. Grazie ovviamente a tutti i tecnici, collaboratori e tesserati del settore giovanile, che anche quest’anno hanno centrato risultati importanti. Poi loro, i nostri magnifici tifosi. Sono stati trascinanti, emozionanti. Commoventi».

