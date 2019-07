Turris, colpo Forte in mediana

di Raffaella Ascione

Ieri la stretta finale, oggi l’annuncio. Daniele Forte, centrocampista/mezz'ala, classe 90', è un nuovo calciatore della Turris. Forte, di origine foggiana, «ha trascorso le ultime due annate sportive tra le fila dell'Arzignano Valchiampo (serie D - girone C), squadra veneta che nell'ultima stagione, ha conquistato la promozione in serie C», esordisce il club nella nota che ufficializza l’accordo.



«Numeri da capogiro - incalza il club - quelli messi insieme in due campionati con la società vicentina: ben 63 le presenze totali, condite da 15 gol e prestazioni di altissimo livello, che lo hanno reso un vero e proprio pilastro della squadra giallo-celeste».



La Turris lo ha puntato con decisione, superando un’agguerrita concorrenza.



«Mi hanno cercato tante squadre - commenta Forte - ma sono molto contento di aver scelto la Turris e di entrare a far parte di questa società. A convincermi è stato soprattutto il progetto che c’è a Torre del Greco: c’è voglia di fare grandi cose, di vincere il campionato e riportare la squadra tra i professionisti, impresa sfuggita lo scorso anno per un soffio. Sono un ragazzo molto ambizioso e gioco sempre per vincere, darò il massimo per farlo anche con questa maglia e regalare a questa tifoseria le soddisfazioni che merita. In questi giorni sono stato in città per la firma e ho subito capito che questa è una piazza molto calda, che vive di calcio e che ti coinvolge come poche: darò tutto, insieme ai miei nuovi compagni, per realizzare il sogno di questa città».

