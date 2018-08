Turris, il Comune revoca il bando della discordia per lo stadio Liguori

di Raffaella Ascione

Il Comune di Torre del Greco ha revocato il bando – pubblicato nella mattinata di ieri – contenuto nella determinazione n.1568 ed avente ad oggetto l’approvazione di schema pubblico per «la selezione preordinata all’affidamento diretto e temporaneo, per la durata di 18 mesi, della gestione dello stadio Liguori».



A darne notizia, l’assessore allo sport Gennaro Granato, che preannuncia la pubblicazione di una nuova gara, sempre per l’affido temporaneo di 18 mesi dell’impianto di viale Ungheria, ma con specifiche previsioni aggiuntive. «Provvederemo a pubblicare un ulteriore bando entro la prossima settimana. Siamo a lavoro per elaborare un nuovo articolato che preveda, in particolare, la possibilità per l’amministrazione di riservarsi la disponibilità dell’impianto in occasione di determinati eventi e che tenga conto dell’esigenza di fruizione dello stadio da parte della Turris, in quanto prima squadra cittadina. Indipendentemente dunque da chi sarà poi l’affidatario, saranno introdotte queste specifiche disposizioni. Siamo a lavoro per trovare una soluzione che bilanci gli interessi di tutte le realtà sportive cittadine».



E chissà che uno spunto per la soluzione della vicenda – forte la reazione del presidente corallino Antonio Colantonio al provvedimento – non arrivi da Bari, dove il Comune ha deliberato «la concessione in uso, in via temporanea e provvisoria, sino alla data del prossimo 31 dicembre, e comunque non oltre il termine della stagione calcistica 2018/2019 (30 giugno 2019), dello stadio San Nicola e dell’antistadio, alla società sportiva Bari Calcio S.S.D. a.r.l…. che si impegna a provvedere, con oneri a proprio carico, alla custodia, alla manutenzione ordinaria dell’impianto, secondo il programma di conduzione disposto dalla competente struttura tecnica comunale».



Allo stato dei fatti non sussistono per il Liguori i presupposti per l’indizione di una gara per l’affidamento pluriennale, in considerazione dei lavori manutentivi in corso e di quelli che saranno effettuati in ottica Universiadi.

