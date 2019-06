La Turris nel segno di Fabiano: arriva la conferma ufficiale

di Raffaella Ascione

La conferma era nell’aria ed ora è ufficiale. La Turris riparte da Franco Fabiano. Dopo l’esaltante cavalcata della passata stagione, culminata nella vittoria della finale playoff contro il Marsala, il tecnico torrese continuerà dunque a sedere sulla panchina corallina anche nella prossima stagione. E con lui potrebbero restare alla Turris – questa l’intenzione del club – anche diversi elementi di quel gruppo che a suon di gol e di record, ha aperto una finestra sulla serie C, tenendo ad oggi viva la speranza ripescaggio.



«L'allenatore dei record, dunque – si legge in una nota diramata dalla società – potrà continuare l'egregio lavoro svolto e al suo fianco ci sarà lo stesso staff tecnico che ha lavorato con lui lo scorso anno».



Nello staff di mister Fabiano, quindi, l’allenatore in seconda Lorenzo Salvatore, il preparatore atletico Giuseppe Ambrosio ed il preparatore dei portieri Franco Senatore; confermato anche lo storico medico sociale Ferdinando Misuraca, mentre nel ruolo di massaggiatore e fisioterapista opererà Gaetano Pugliese, coadiuvato da Raffaele Garofalo.



Continueranno a lavorare per la Turris gli instancabili magazzinieri Giovanni Montella e Maurizio Romito.

