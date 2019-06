Turris, conferme a raffica in difesa e mediana

di Raffaella Ascione

Altre due conferme ufficiali, entrambe in mediana. Vestiranno la maglia della Turris anche nella prossima stagione Daniele Franco, ribattezzato dai compagni il «professore», ed il baby – dallo spessore di un veterano – Raffaele Fabiano, scoperto e lanciato da mister Fabiano, che vanno dunque ad aggiungersi ai già confermati Varchetta e Di Dato.

«Fin dal giorno dopo la finale playoff – spiega il «professore» – il mio unico desiderio era quello di restare alla Turris, indipendentemente dalla categoria che andremo a disputare. Un desiderio che si è avverato grazie al Presidente Colantonio ed a tutta la società. Ci metteremo a lavoro per tornare a far divertire i nostri tifosi, dalla prima all'ultima giornata, poi sei il sogno proibito che neanche voglio nominare si avverasse, sarà ancora più bello».



Attese a stretto giro altre due ufficializzazioni. Si tratta di Stefano Riccio e Francesco Di Nunzio, che hanno incontrato la società nella giornata di ieri, rinnovando l’accordo e rilanciando dunque le proprie ambizioni in rosso corallo. In discesa la strada che porta alla conferma dell’attaccante Celiento.

Nel tardo pomeriggio è invece fissato un incontro con il centrocampista Domenico Aliperta.



Aggiudicazione impianto illuminazione – Nel frattempo, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva – a seguito dei riscontri Anac – dell’appalto relativo all’«adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione dell’impianto sportivo A. Liguori». Quarantuno le offerte pervenute attraverso la piattaforma Mepa. I lavori saranno eseguiti dalla Euroimpianti S.r.l., con sede a Saviano, «che ha offerto un ribasso d’asta del 33,478% sull’importo a base di gara», da cui è derivata «una economia di € 127.016,69». Come chiarito dal dirigente D’Angelo nel corso della seduta della I Commissione di inizio settimana, allo scopo di evitare gli intoppi registrati nella gara per l’appalto del sintetico, in questa gara sono stati inseriti criteri più stringenti relativi alla disponibilità immediata del materiale da installare.

