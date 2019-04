Turris letale in trasferta: Guarracino-blitz contro il Gela

di Raffaella Ascione

La Turris torna a sorridere in trasferta nel segno di Fabrizio Guarracino (l'esultanza nella foto dell'ufficio stampa del Gela Calcio). I corallini s’impongono – nell’anticipo della trentesima giornata – sul neutro di Licata contro il Gela e consolidano il secondo posto in ottica post season. Contro i siciliani, mister Fabiano deve rinunciare allo squalificato Celiento, ritrovando in compenso – per lui comunque solo panchina – il baby Fabiano, reduce da un piccolo intervento di pulizia al menisco. In avanti, dunque, inedito tridente, composto da capitan Longo, Guarracino e dal giovane Di Dato.

Bruciante l’avvio di gara della Turris, che trova ilo gol partita dopo appena cinque minuti con Guarracino, lesto a ribadire in rete su spunto di Di Dato. La Turris viaggia a ben altra velocità rispetto ai padroni di casa e nel giro di un quarto va vicinissima al raddoppio: va a segno capitan Longo, pizzicato in posizione di off side, mentre una manciata di minuti più tardi è l’incrocio dei pali a dire di no a Di Dato. Al 35’ il Gela pareggia il conto dei legni con Ragosta.

Nella ripresa, dopo l’innesto di Addessi a rilevare Guarracino, è Longo a rendersi pericoloso sugli sviluppo di un calcio dalla bandierina, rimediando però solo un altro corner. La gara si trascina con la Turris che si limita a gestire vantaggio ed avversario. Al triplice fischio scatta poi l’esultanza col manipolo di coraggiosi giunti in Sicilia a sostegno di Longo e compagni.

