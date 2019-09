Turris, doppia sfida al Novi: l’iniziativa del club per i tifosi

di Raffaella Ascione

Al via la prevendita dei tagliandi d’ingresso in vista della prossima gara di campionato contro il Città di Anagni, in programma allo stadio Novi di Angri (foto ufficio stampa Us Angri 1927), con fischio d’inizio alle ore 15. Con una nota ufficiale, la Turris ha fatto sapere che i biglietti – al prezzo unico di 10 euro; ingresso gratis per gli under 10 – potranno essere acquistati presso il «Salone Barbando di Armando Di Rosa, via Mazzini (angolo via Marconi); Club Turris, piazza Luigi Palomba; Tabaccheria Piripì, via Roma; Official Store Turris, via Nazionale 46».

Ed in vista del successivo impegno di Coppa contro il Sorrento, in programma sempre al Novi di Angri – la società corallina ha riservato una speciale iniziativa ai propri sostenitori. «La Asd Turris Calcio ricorda di conservare il tagliando di ingresso della gara di campionato. Presentando infatti il ticket ai botteghini dello stadio Liguori nei giorni di lunedì 23 e martedì 24, dalle 18 alle 20, il biglietto della gara di Coppa, in programma mercoledì 25 settembre, costerà 5 euro». Diversamente, il tagliando per il derby contro i costieri, acquistato direttamente ai botteghini il giorno della gara, costerà 8 euro.

