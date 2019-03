Turris, 3-0 all'Igea: «Se mettiamo a posto il Liguori siamo in C»

di Raffaella Ascione

Non c’è storia contro l’Igea Virtus. Netto il 3-0 con cui la Turris s’impone sui siciliani guidati dall’ex Savoia Carruezzo: un successo nel segno del centrocampista goleador Raffaele Vacca e, nemmeno a dirlo, del bomber Fabio Longo. Al suo ritorno in campo dopo un’assenza di quarantacinque giorni, il capitano corallino, sempre più leader della classifica marcatori, ricomincia esattamente da dove quell’infortunio di fine gennaio lo aveva costretto a fermarsi: una doppietta condita da un’esultanza incontenibile, a tratti rabbiosa.



La partita si traduce in un monologo corallino. Appena due minuti e – azione innescata da un prepotente recupero di Addessi – ci prova Vacca, sulla cui conclusione la difesa sicula chiude in corner. Sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, un attento Coscione neutralizza l’inzuccata di Longo; il capitano manca poi il tap-in di sinistro sulla respinta corta del portiere.

Al 19’ il vantaggio corallino, frutto di un’incursione di Vacca, che va in pressione su Mancuso, ruba palla ed affonda in area, battendo il portiere in uscita. Per il centrocampista si tratta del nono sigillo in campionato. L’ex Vibonese ci riprova alla mezz’ora con un tiro di prima intenzione su spunto di Addessi e si ripete tre minuti più tardi di testa, su traversone di Formisano: decisivo in entrambe le occasioni il portiere siciliano, che tiene in gara i suoi evitando il bis. Nulla può però Coscione al minuto 36, quando con una sventagliata chirurgica Celiento innesca Longo, che raccoglie in area e colpisce di precisione, interrompendo con un’esultanza liberatoria una lunga e sofferta assenza dal rettangolo verde.



Nella ripresa, subito una pregevole conclusione al volo di Celiento che finisce alta sul montante, poi la debole conclusione di Perkovic, facile preda di Casolare. All’8’ la perla di Longo che vale il 3-0. Lanciato dalle retrovie, il capitano elude il portiere in uscita e, da posizione estremamente defilata, trova il colpo che mette in ghiaccio la gara. Al 25’ Cascione chiude lo specchio della porta ad Addessi, che ci riproiva poi alla mezz’ora, stavolta dal limite dell’area: sfera alta sul montante. Al 36’ la prima occasione da gol di marca igeana: numero in area di Perkovic, che a due passi dalla porta calcia alle stelle.



Nel post partita del Liguori, torna a parlare di ripescaggio il presidente Antonio Colantonio. «Serie C a 40 squadre? Non mi preoccuperei di questo. Se riusciamo a mettere a posto il Liguori così come ci è stato promesso, l’anno prossimo siamo tra i professionisti. Ne sono convinto. Abbiamo tutti i numeri. Non preoccupiamoci troppo di quel che si sente adesso. Piuttosto, facciamo per bene quello che ci compete. Garanzie dal Comune? Non ho motivo di dubitarne. Posso solo dire che sarò più sereno quando cominceranno a mettere mano ai lavori per il sintetico. A quel punto cominceremo a vedere la serie C».

© RIPRODUZIONE RISERVATA