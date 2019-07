Turris, ecco Sowe e baby Pescara; Primicile: «Nuova istanza per la C»

di Raffaella Ascione

Un colpo di mercato praticamente in canna, l’altro in via di definizione, mentre dal Pescara si attende un difensore classe 2001. Entrano nel vivo le ultime manovre in casa Turris, come confermato dal direttore generale Rosario Primicile. «Abbiamo tre obiettivi di mercato, due attaccanti ed un giovane esterno di difesa, poi potremo considerare definito il nostro organico. Gli altri colpi noi li abbiamo già piazzati confermando i protagonisti della passata stagione ed ingaggiando elementi di assoluto spessore quali Franco Da Dalt e Daniele Forte. Con Sowe affare fatto. Il calciatore rientrerà lunedì in Italia, incontrerà la proprietà per la firma e subito si aggregherà al gruppo nel ritiro di Fiuggi. Quanto ad Alma, abbiamo raggiunto l’intesa con Mantova, contiamo quindi di definire la trattativa entro questa giornata. Dal Pescara arriverà un esterno di difesa classe 2001».



In attesa di completare l’organico con questi tre tasselli, la Turris attende adesso con fiducia la definitiva soluzione del caso tribuna. Su indicazione del Tribunale, il Comune ha provveduto – un paio di settimane fa – a depositare i necessari calcoli al Genio Civile: una volta acquisito parere favorevole, il Tribunale potrà dunque procedere al dissequestro.



Lo stadio Liguori resta comunque nel frattempo – e fino al 30 luglio – vincolato in chiave Universiadi.



Nel caso dovessero darsi dunque le necessarie condizioni, la Turris presenterà (a ridosso del 30 luglio) un’ulteriore istanza alla Federazione con cui chiederà – in linea con quanto esposto a fine giugno negli uffici di Roma a Ghirelli e Gravina – di beneficiare di una riapertura dei termini, con annessa possibilità di mettersi in pari con i criteri strutturali dei «pro» fino alla metà di agosto. «Non abbiamo potuto farlo entro il 5 luglio – continua Primicile – perché non avevamo ed ancora non abbiamo la disponibilità dello stadio, tuttora vincolato alle Universiadi. Chiederemo quindi di partecipare alla prossima serie C, anche in soprannumero, previa concessione di un termine, anche di quindici giorni (a decorrere dal 31 luglio), per mettere a norma il Liguori».



In ultima istanza, si procederebbe – sempre con rigoroso condizionale – con il ricorso al Tar.

