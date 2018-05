Turris, ecografia ok: Liberti ci sarà contro l'Aversa

di Raffaella Ascione

Allarme rientrato in casa Turris. Nella giornata di ieri si era infatti fermato, a causa di un problema muscolare, il centrocampista Liberti. L’esame ecografico a cui il calciatore si è sottoposto in mattinata ha però escluso la – temuta – ipotesi stiramento. Liberti, che si sta già sottoponendo a terapie specifiche, sarà dunque regolarmente arruolabile domenica, nella decisiva gara secca contro l’Aversa Normanna.



A disposizione del duo Salvatore-Chiaiese, anche il centrocampista Romano e gli attaccanti Giancarlo Improta e Liccardi.



Prosegue a gonfie vele, intanto, la prevendita dei tagliandi d’ingresso presso i punti vendita abilitati. Nelle giornate di domani (dalle ore 17 alle ore 19) e sabato (dalle ore 10 alle 12), saranno operativi anche i botteghini dello stadio Liguori.



Scatterà sabato – dopo la seduta di rifinitura in programma in mattinata al Liguori – il ritiro in vista della sfida contro i granata di Agovino. Una scelta dettata dall’esigenza di preservare al massimo la concentrazione del gruppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA