Turris, esordio in Tim Cup contro l'Arezzo in notturna

di Raffaella Ascione

Si è messa in moto la macchina organizzativa in vista dell’esordio in Tim Cup. La Turris scenderà in campo al Città di Arezzo – per il primo turno eliminatorio della competizione tricolore – domenica 4 agosto alle ore 20.45. L’annuncio arriva dal club corallino.

Così come già accadde in occasione della semifinale di Coppa Italia (di Serie D), ai tifosi torresi sarà riservata la Curva Nord. I biglietti per accedere al settore ospiti potranno essere acquistati online, attraverso il circuito TicketOne (https://sport.ticketone.it/), al prezzo di 10 euro.

I tagliandi potranno essere acquistati – come precisato dallo stesso circuito – fino alle ore 19.00 di sabato 3 agosto. «A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti, sia per l'acquisto dei biglietti dei settori ospiti che per quello dei settori ordinari non è necessario il possesso della Tessera del Tifoso neanche per i residenti nella provincia di provenienza della squadra ospite», questa l’ulteriore precisazione disponibile nel circuito di vendita in relazione all’evento in programma al Città di Arezzo.

