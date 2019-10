Turris all’esame Foggia. Primicile: «Bravi a reagire»

di Raffaella Ascione

Nemmeno il tempo di smaltire il pari di Budoni, che è già tempo di tornare a calcare il rettangolo verde per la Turris, attesa mercoledì dalla sfida di Coppa dello Zaccheria (fischio d’inizio alle 18). È infatti fissata per questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Liguori. E proprio in vista della gara di Foggia, la società corallina ha intanto diramato alcune disposizioni di carattere strettamente organizzativo. «Nel pomeriggio sarà avviata la vendita per i biglietti del settore ospiti dello Zaccheria. Il prezzo dei tagliandi, che potranno essere acquistati presso tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket con procedura nominativa e quindi con relativo documento, è di 10 euro, oltre 1,50 euro di diritti di prevendita. Per disposizione delle autorità di Pubblica Sicurezza, i biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente dai residenti a Napoli e provincia, entro e non oltre le ore 19 di martedì 15 ottobre». Quindi, un’ulteriore precisazione: «per i tifosi corallini è stato predisposto un servizio scorta. Si raccomanda quindi di arrivare entro le ore 16.30 al casello della A16 di Candela; i mezzi provenienti da Torre del Greco verranno poi scortati in un parcheggio sicuro e custodito, ed i tifosi trasportati con pullman locali presso il settore ospite dello Zaccheria, con percorso inverso al termine della gara. Si raccomanda di rispettare tali disposizioni».



Dopo il Foggia, altre due compagini sarde ad attendere la Turris in campionato. Prima il Muravera (probabilmente a Gragnano, poi – questa almeno la speranza – riaprirà i battenti il Liguori), quindi il Latte Dolce, che – con il tris rifilato ieri all’Aprilia – si è preso la vetta solitaria della classifica, staccando la Turris di una lunghezza. Ai corallini tocca dunque inseguire. Con serenità, ma al tempo stesso con la necessaria consapevolezza di dover d'ora in poi evitare quei blackout che nelle ultime due trasferte – Aprilia e Budoni – sono costati quattro reti e qualche punto.



Torna proprio sulla gara di Budoni il diggì Rosario Primicile. «Perché questo sbandamento? Non è un problema di approccio né di funzionamento di squadra. Di questo sono certo. Credo piuttosto stiano incidendo in questa fase le non ottimali condizioni di qualche singolo. Ovvio che si finisca col subire qualcosa se si regalano all’avversario 2-3 uomini a partita. A Budoni siamo stati comunque bravi a reagire ed a riprendere il match. Decisiva in questo senso è stata la lettura tattica del mister a gara in corso».

