Turris a rapporto a Roma: fiammella ripescaggio

di Raffaella Ascione

Turris alla finestra, pronta a subentrare in attesa di riammissioni, ripescaggi ed eventuali bocciature Covisoc. È quanto emerso nel corso dell’incontro svoltosi questa mattina a Roma con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ed il numero uno della Federazione, Gabriele Gravina. A perorare la causa della Turris, insieme al presidente Colantonio, il vice D'Oriano, il segretario Panariello e, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il capo di Gabinetto Alfonso Ascione e il consigliere giuridico del sindaco Gaetano Coccoli.

«L'incontro – fa sapere la Turris – si è svolto in un clima di massima cordialità. L'attenzione riservata è stata dovuta anche alla riconosciuta tradizione sportiva e socio-culturale dell'intera città di Torre del Greco. All'esito dell'incontro, la sinergia dimostrata tra la Turris e l'Amministrazione, ha propiziato l’intervento, su richiesta del presidente Ghirelli, del presidente federale Gravina. I massimi esponenti della federazione sono addivenuti alla considerazione che un'eventuale istanza presentata dalla società potrà determinare una eventuale riapertura dei termini, laddove non siano state presentate domande atte a coprire le vacanze dell'organico della prossima stagione di serie C». In sostanza, se all’esito di riammissioni e ripescaggi non dovesse risultare integrato l’organico della prossima serie C, si profilerebbe per la Turris – e non solo – la possibilità di beneficiare di una riapertura dei termini per la presentazione della domanda di ripescaggio.



A margine dell’incontro è intervenuta anche una nota da Palazzo Baronale. «L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco Giovanni Palomba – è pienamente consapevole dell’importante occasione che può rappresentare il passaggio in C della Turris. È per questo che stiamo ottemperando ed espletando, con solerzia e determinazione, tutti gli atti di nostra competenza per offrire serenità e tranquillità ai dirigenti, ai tifosi, e, ai cittadini tutti. Auspico, ovviamente, che anche la società faccia la sua parte, iscrivendosi alla Lega Pro, in modo da non vanificare gli importanti risultati conseguiti; anzi, il mio personale augurio è che la Turris possa giocare, sin dalla prima giornata di campionato, nello stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco».

L’istanza della Turris – aspetto cruciale – è però soltanto eventuale: non avrà come termine, cioè, il 5 luglio, non disponendo la Turris – per la nota questione legata ai lavori abusivi realizzati in tribuna – del requisito dell’agibilità dell’impianto. Il club corallino potrà dunque attivarsi soltanto nel caso in cui, una volta esauriti i ripescaggi dei club che ne avranno fatto domanda, dovessero esserci ancora vacanze d’organico.



Fronte tecnico – Ufficializzati in mattinata tre under. Si tratta dell’ex Granata Francesco Falivene, centrocampista classe ’99 (31 presenze e un gol nell’ultimo campionato), del portiere classe ’02 Federico Siani (al rientro dal prestito dal Grumentum, con cui ha vinto l’Eccellenza lucana) e del terzino sinistro classe ’02 Alessandro Liguoro (anche lui torna a Torre per fine prestito dopo un’esperienza all’Afro Napoli United).



Nel frattempo, interviene con una puntualizzazione il direttore generale Rosario Primicile. «La Turris non vuol essere una meteora, punta a diventare una stella. Noi non prendiamo in giro nessuno: la nostra è una società seria, che vuol fare le cose in maniera impeccabile. Per questo, però, è necessario tener conto di tanti aspetti e preservarli tutti. Uno di questi, il primo per importanza, riguarda l'equilibrio che deve governare ogni dimensione, da quella societaria a quella tecnica. Mi riferisco in particolare all'allestimento dell'organico. Non acquisteremo mai un nome blasonato per il solo gusto di far notizia. Porteremo alla Turris solo chi sia in grado e voglia dare tutto se stesso per contribuire a renderci di nuovo grandi. Del resto, Juve docet: non è bastato Ronaldo per vincere la Champions e quanto agli scudetti, quelli li vinceva anche senza il campione portoghese».

