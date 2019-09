Turris finalmente a casa: riapre il Liguori

di Raffaella Ascione

È ormai solo questione di ore e poi la Turris potrà finalmente tornare a calcare il nuovo manto in sintetico dello stadio Amerigo Liguori. Il provvedimento autorizzatorio è stato formalmente incartato dal dirigente comunale preposto e da domani pomeriggio, appunto, consentirà a mister Fabiano ed ai suoi ragazzi di tornare a casa. Anche se solo per gli allenamenti, per il momento.



«Questo è per noi un risultato fondamentale», commenta il direttore generale Rosario Primicile. «La squadra aveva espressamente manifestato questa esigenza, anzitutto per cementare il rapporto con la città, oltre che per questioni di carattere logistico. I ragazzi volevano tornare a casa e sentirsi a casa. Ci siamo quindi attivati senza risparmiarci per ottenere questo risultato, alla fine raggiunto perché, chiaramente anche in Comune, ciascuno ha fatto la sua parte».



Nel frattempo, pare siano in arrivo buone nuove dal Genio Civile in chiave Distinti rispetto ai calcoli depositati – era fine agosto – per il nuovo cancello d’ingresso. E chissà che questo non spiani la strada al ritorno a casa in occasione della prossima gara interna contro l’Anagni. «Di concerto con le Istituzioni – continua Primicile – valuteremo con estrema attenzione questa possibilità. Si potrebbe, in sostanza, giocare così come in occasione dei playoff, con aperti il settore Distinti e la Curva Vesuvio. Ci confronteremo su questa eventualità e ci lavoreremo con tutte le energie per trovare una soluzione nel pieno rispetto della legge e della sicurezza di tutti».

Prima, però, c’è il Ladispoli. Letteralmente polverizzati, in questi primi giorni di prevendita, i 250 biglietti messi a disposizione dei corallini, tanto che la società ha ufficialmente richiesto al club laziale un ulteriore quantitativo di tagliandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA