Turris: Sowe firma e va a Fiuggi, programmate due amichevoli

di Raffaella Ascione

L’affare era praticamente chiuso. Si attendeva soltanto che il calciatore tornasse dalle vacanze fuori continente per formalizzare l’accordo. Questa mattina è arrivata la nota ufficiale del club: Mousa Sowe è un nuovo calciatore della Turris. L’attaccante classe '97, originario del Gambia, «nell'ultima stagione, ha militato tra le fila del Gela Calcio, mettendo insieme 30 presenze (28 in campionato e 2 in Coppa Italia), 8 gol e 3 assist».



La Turris alla fine l’ha dunque spuntata a fronte di una nutrita concorrenza. «Ho deciso di scegliere la Turris – commenta l’ex Gela – nonostante il mio procuratore, Luigi D’Alessandro, avesse ricevuto anche tante altre offerte. Ma non solo. Mi hanno convinto l’attaccamento dei tifosi ai colori biancorossi e l'importanza che questa società ha avuto in passato e continua ad avere grazie ad un presidente molto ambizioso, che si sta impegnando tanto per vincere questo campionato. Sono contento di mettermi in gioco e di affrontare la numerosa concorrenza che c’è nel parco attaccanti. Sono sicuro delle mie qualità e le voglio dimostrarle al 100% qui a Torre del Greco. Spero di diventare presto un giocatore professionista con la Turris e di entrare nel cuore dei tifosi. Darò tutto per riportare i corallini in Serie C».



Dopo aver messo nero su bianco, Sowe è immediatamente partito alla volta del ritiro di Fiuggi. È dunque già a disposizione di mister Fabiano.



Nel frattempo, la società ha ufficializzato le date delle due amichevoli – ad oggi programmate – durante la fase del ritiro di Fiuggi. Turris in campo domani pomeriggio, alle 17.30, contro l'Alatri, e mercoledì 31 luglio – sempre alle 17.30 – contro la Vis Artena. Entrambi i test sono in programma allo stadio Comunale di Fiuggi, con ingresso libero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA