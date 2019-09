Turris forza sei: Tor Sapienza travolto allo Ianniello

di Raffaella Ascione

Due reti nel primo tempo, quattro nel secondo. La Turris travolge allo Ianniello di Frattamaggiore la Pro Calcio Tor Sapienza con un’altra autoritaria prova di forza. Generosa ed affatto remissiva la compagine laziale, letteralmente travolta però dall’undici corallino, autentico ed indiscusso padrone del campo.

Contro il Tor Sapienza si gioca allo Ianniello di Frattamaggiore, a causa della nota indisponibilità del Liguori, ancora interessato da lavori di adeguamento. A ridosso del fischio d’inizio, dal settore distinti dell’impianto frattese si leva dunque forte il coro «Questa città merita uno stadio».



Squadra che vince non si cambia, dunque mister Fabiano propone lo stesso undici corsaro a Colleferro nell’esordio contro la Vis Artena. La Turris appare subito solida e propositiva. Cinque minuti ed Aliperta conclude a fil di palo sugli sviluppi di un corner; altri cinque ed Alma fa 1-0. L’ex Gela si fionda con opportunismo sulla respinta del portiere laziale dopo una insidiosa conclusione di Longo e la sblocca. Il raddoppio arriva al minuto 29, sugli sviluppi di un corner scaturito da un velenoso colpo di testa ravvicinato di Forte, su cui si supera De Angelis. Il portiere laziale però nulla può sulla successiva inzuccata di Giuliano Alma, che fa 2-0. La domenica del Tor Sapienza si complica alla mezz’ora, quando D’Astolfo rimedia il secondo giallo che costringe i suoi all’inferiorità numerica. Gli ospiti tentano comunque la reazione ed al 34’ vanno al tiro con Panella, che però calcia sopra il montante. Nel finale di frazione la Turris cerca con insistenza il tris. Prima con Forte, poi con Longo – in due occasioni –, che al 37’ sfiora l’incrocio con un velenoso tiro a giro ed un minuto più tardi trova l’efficace opposizione del portiere.



La ripresa è un monologo corallino. Cinque minuti e Longo ci prova in rovesciata mancando di poco il bersaglio; un minuto più tardi il capitano e Da Dalt vanno0 al tiro in rapida sequenza da posizione ravvicinata, trovando l’efficace opposizione del portiere; al 12’ è la volta di Forte, che impatta debolmente di testa sotto misura. Il tris arriva al 18’, proprio con Forte, che stavolta – su assist del neo entrato Celiento – non perdona di testa. Poker servito al minuto 22, quando Celiento s’inventa una parabola magica su calcio piazzato, da posizione defilata. Cinquina al 35’: stavolta tocca al capitano, che finalizza a modo su0o una buona ripartenza dei suoi. Il sesto sigillo arriva al 42’, ancora con il capitano: Suggerimento filtrante di Aliperta, tocco preciso di Longo e – consueto – bacio al suo piccolo, posizionato ad attenderlo al di là della recinzione.



Al triplice fischio, applausi a raffica per i coraollini, da entrambi i settori dello Ianniello.

