Turris fuori dalla Coppa: primo ko a Foggia

di Raffaella Ascione

Prima battuta d’arresto stagionale per la Turris, che – nei sedicesimi di Coppa Italia – cade allo Zaccheria sotto i colpi del Foggia. Ampio il turnover proposto da mister Fabiano contro i satanelli: nell’undici iniziale ci sono Lonoce, Esempio, Fabiano e Forte, oltre che Garofalo; per il resto, spazio a quanti avevano finora trovato meno spazio.



Turris in difficoltà e gara fortemente indirizzata già al termine della prima frazione di gioco, con i padroni di casa sul doppio vantaggio per effetto delle reti di Anelli (dopo appena cinque minuti) e Gentile dagli undici metri (penalty propiziato da un’ingenuità di Lonoce su Iadaresta). La gara potrebbe riaprirsi allo scadere di frazione, quando Anelli rimedia il rosso per un’entrataccia in area ai danni di Forte, punita con il rigore. Dal dischetto fallisce però Simonetti.

Nella ripresa, nemmeno il tempo di provare ad approfittare dell’uomo in più, che la Turris incassa il tris: cinque minuti e Russo archivia il passaggio di turno con una precisa conclusione dal limite. Nella Turris c'è intano capitan Longo, entrato a rilevare SImonetti; poi gli innesti di Da Dalt (per Garofalo), Aliperta (per Forte) e Sowe (per Franco). È proprio di Sowe l’incursione che, al minuto 28, propizia il gol di Longo, che ribadisce in rete sotto misura. Dopo una manciata di minuti è poi lo stesso Longo a fallire, da posizione favorevole, la seconda marcatura.

Foggia dunque agli ottavi di finale.

Nel frattempo, Turris alla ricerca di una sede per la prossima gara interna contro il Muravera. Precluse infatti le soluzioni Gragnano (per un problema legato alla omologazione del manto in sintetico) e Portici (l'Amministrazione comunale avrebbe negato la disponibilità del San Ciro).

