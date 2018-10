Turris, gestione Liguori: annullata la gara della discordia

di Raffaella Ascione

Dopo due sedute della Commissione Trasparenza ed un incontro fiume tra il sindaco Palomba ed una rappresentanza di tifosi, il Consiglio Comunale ha fissato un punto fermo. È stata infatti annullata la gara - che tante polemiche aveva sollevato - per l'affido temporaneo (della durata di 18 mesi) dello stadio Liguori, con relativa proroga dell'affido all'attuale gestore, la Joga Pepito, fino al 30 giugno 2019.

Intensa la discussione in Consiglio - animata anche dalle ferme rimostranze di alcuni tifosi nei confronti di alcuni esponenti della maggioranza - che ha poi condotto alla votazione finale. Maggioranza ed opposizione perfettamente allineate a proposito dell'esigenza di procedere all'annullamento della «garetta», ma divise a proposito del regime da instaurare successivamente alla scadenza della proroga. Da una parte l'emendamento proposto dalla minoranza, che ipotizzava un ritorno alla gestione in house dell'impianto di viale Ungheria, dall'altro invece l'ordine del giorno poi approvato: alla scadenza della proroga, si procederà ad una gara per l'affido pluriennale - della durata di 9 anni, in luogo dei 12 inizialmente previsti - dello stadio Liguori. Parametro fondamentale nell'economia del nuovo bando sarà «l'elaborazione del progetto più adatto al miglioramento dello stadio Liguori». Non messa dunque ai voti la possibilità di un affido diretto alla Turris.

A margine della seduta consiliare, le dichiarazioni del presidente corallino Antonio Colantonio, presente ai lavori dell'assemblea. «Credo che questa sera sia stato raggiunto il massimo risultato: fermare la gara e darci la possibilità di concludere regolarmente il campionato a casa nostra. E se la Turris si trovasse nella condizione di presentare, in estate, domanda di ripescaggio? Se ne potrebbe parlare con l'Amministrazione e trovare il modo di mettere in regola lo stadio, eventualmente inserendo apposite clausole nella convenzione che si andrà poi a stipulare dopo la gara per l'affido pluriennale. Si dovrà insomma lavorare in armonia. Il progetto Colantonio a Torre del Greco? Il fatto che il nuovo bando avrà quale parametro essenziale il progetto di adeguamento e dei lavori da eseguire allo stadio è condizione per me essenziale. Condizione giusta per andare avanti nel progetto. Ovviamente a Torre».

