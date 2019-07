Turris: due giovani innesti in mediana, ultrà al seguito in Tim Cup

di Raffaella Ascione

Due nuovi innesti in mediana per la Turris. Il club corallino, che domani partirà alla volta del ritiro di Fiuggi, ha annunciato il baby Valerio Sorriso, classe 1999, e Gennaro De Simone, classe 1997. Entrambi sono reduci da un’esperienza alla Sarnese: nell’ultima stagione «Sorriso ha collezionato 25 presenze e 2 gol; De Simone invece, vecchia conoscenza corallina, ha all’attivo 15 presenze (alle quali vanno aggiunte anche le 9 messe insieme con l'Agnonese, squadra con la quale ha iniziato il campionato) ed un gol».



Queste le prime dichiarazioni a caldo dei due nuovi arrivati: «Sono felice di vestire questa maglia, che poi è quella della mia città natale. Darò il massimo per onorarla», così Valerio Sorriso.



«Per me è un ritorno a Torre: sono felicissimo di ritornare qui – commenta a margine della firma De Simone – e di indossare di nuovo la casacca corallina. Il presidente e il direttore Primicile mi hanno accolto benissimo e spero di aiutare la squadra a raggiungere il grande obiettivo che si è prefissata».



Nel frattempo, a ridosso anche del sorteggio che decreterà l’avversario della Turris nel primo turno di Tim Cup, in programma il prossimo 4 agosto, il tifo organizzato corallino (rappresentato dai gruppi Torre del Greco, Cattive Compagnie, Zona Rossa e Quartiere 12) ha chiarito la propria posizione in relazione alle trasferte con biglietti nominali, sistematicamente disertate in serie D. «Essendo la Tim Cup una competizione tutt’altro che dilettantistica, nella quale da anni esiste il biglietto nominale obbligatorio per tutte le partite, così come nei campionati dalla Serie A alla Lega Pro, saremo presenti alle partite delle competizioni di Coppe e campionati professionistici. Restiamo contrari alla tessera del tifoso e manteniamo la nostra linea di diserzione per le gare dov’è richiesta la suddetta tessera ed a quelle con il biglietto nominale in serie D».

© RIPRODUZIONE RISERVATA