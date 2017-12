Il ribaltone della Turris: è Governucci il nuovo diesse

di Raffaella Ascione

È quello di Antonio Governucci il nome sul quale la Turris ha inteso puntare per il dopo Costagliola. Il club corallino ha infatti ufficializzato in mattinata - ma la notizia era nell'aria già da qualche giorno - l'accordo con il neo diesse. Governucci, tra gli artefici del Gladiator dei record - capace di inanellare ben 31 risultati utili consecutivi - ha dalla sua esperienze anche con Foggia, Juve Stabia, Cisco Roma, Perugia, San Severo, Acerrana, Ariano Irpino e Capua.



Prosegue, nel frattempo, la preparazione dei corallini agli ordini di mister Carannante, secondo l'intenso programma di lavoro stilato dallo staff tecnico. Per quest'oggi e domani doppia sono in programma doppie sedute per Visciano e compagni, che domani - fischio d'inizio alle 18 - prenderanno parte al Primo Memorial Vincenzo Strino. Annunciata la presenza di numerose vecchie glorie coralline - da Maurizio Carlà, Cangianiello e Scala, a Minichini, Raimondo, Marcello Esposito, Izzo, Torlo, Acampora, Cetronio e Salvatore “Cané” Sorrentino -oltre che dell'azzurro Luigi Sepe, che ha ricevuto i primi insegnamenti proprio dall'indimenticato portiere corallino.

