Turris, idea Fabiano per la panchina: in Coppa Italia senza allenatore

di Raffaella Ascione

Serrate le consultazioni avviate - già da ieri - dalla Turris per il post Grimaldi. Dopo aver ufficializzato la risoluzione consensuale con il tecnico ex Cerignola ed il direttore sportivo Antonio Governucci, il club sta adesso sondando diversi profili alla ricerca dell'uomo in grado di imprimere una svolta significativa ad una stagione nata con ambizioni di un certo spessore, ma sin da subito drasticamente compromessa.



Tramontata l'idea Gazzaneo, la società sarebbe orientata su profili più "navigati". Tre, al momento, i nomi caldi. Si tratta dell'ex Franco Fabiano, già sulla panchina corallina nel corso del primo anno della gestione Moxedano, di Giovanni Ferraro, accostato alla Turris anche nella passata stagione, ed Agostino Iacobelli, anche lui torrese, lo scorso campionato sulla panchina della sangiovannese (serie D).



L'intenzione del club è quella di prendersi tutto il tempo necessario per valutare adeguatamente ogni aspetto. La scelta del nuovo tecnico non sarà ufficializzata prima di giovedì (domani la Turris sarà di scena allo stadio Italia di Sorrento per i 32esimi di Coppa Italia).



Nel frattempo, l'ormai diesse Governucci si è congedato dalla piazza ringraziando proprietà e parte dei tifosi. «Ringrazio il presidente Antonio Colantonio per l’opportunità professionale ricevuta. A lui e al direttore generale Primicile un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. Non posso dimenticare di salutare e ringraziare tutti coloro che nel corso di questa indimenticabile esperienza professionale hanno collaborato con me: i dipendenti, i componenti dello staff tecnico, i collaboratori tutti. Ma un particolare ringraziamento desidero rivolgerlo ai tifosi corallini. Quelli veri, e non quelli che cercano di screditare chi, con sacrificio, ha cercato, pur sbagliando, di fare le scelte migliori affinché la Turris potesse raggiungere grandi risultati”.

