Turris, terremoto Liguori: sigilli alla tribuna, playoff a rischio

di Raffaella Ascione

Come un fulmine a ciel sereno. Proprio mentre sembrava che tutto procedesse a vele spiegate nell’ottica della riqualificazione dello stadio Liguori, questa mattina - su disposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata - sono scattati i sigilli alla tribuna Strino dell’impianto di viale Ungheria, contestualmente alla notifica di alcuni avvisi di garanzia nei confronti di tecnici comunali. L’indagine concerne alcuni lavori eseguiti nei mesi scorsi, in particolare la realizzazione delle pensiline in acciaio in tribuna per l’ampliamento del ballatoio. Lavori che sarebbero stati eseguiti in assenza di autorizzazione ma per i quali sarebbe già stata inoltrata istanza in sanatoria. Coinvolti nell'indagine anche l’amministratore unico della ditta edile che ha eseguito gli interventi ed il direttore dei lavori.



Il sequestro - il sindaco Palomba è stato nominato custode giudiziario - arriva proprio nella settimana di avvicinamento alla semifinale playoff contro il Castrovillari. A serio rischio, a questo punto, la possibilità di disputare la gara al Liguori (con il pubblico di casa interamente dirottato nel settore Distinti), dal momento che a finire sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti è anche l'agibilità stessa dell'impianto torrese, rispetto a cui sarebbero state riscontrate latenti - e pregresse - irregolarità da parte dei funzionari preposti.

