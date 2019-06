di Raffaella Ascione

Una conferma, un annuncio praticamente imminente ed una spedizione cui si ricollega un consistente carico di speranze, per quanto bilanciato da una sufficiente consapevolezza del carattere proibitivo della missione.



La conferma – La trattativa era data in discesa già da qualche tempo ed oggi è arrivata l’ufficialità. Marzio Celiento, attaccante classe 1989, vestirà la maglia della Turris anche nella prossima stagione. Celiento, «uno dei pilastri della scorsa stagione», ha all’attivo nell’ultimo campionato nove reti e ben sedici assist, «risultando leader assoluto in questa particolare classifica», precisa il club nella nota che ha ufficializzato l’accordo.



«Molto contento di aver rinnovato con la Turris. Non ho mai avuto dubbi – commenta Celiento – a proposito della mia permanenza qui. Restare in una piazza importante come Torre del Greco era per me una priorità assoluta. La società non mi ha mai fatto mancare nulla, e per questo ringrazio tutta la dirigenza, in particolare il presidente Antonio Colantonio. Io e i miei compagni abbiamo intenzione di fare ancora meglio rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. dobbiamo completare quello che abbiamo iniziato e toglierci grandi soddisfazioni».



L’accordo – Nel frattempo, un’altra trattativa è stata ormai definita. Accordo raggiunto con Franco Da Dalt, esterno argentino classe 1987. Ad un passo dalla Turris già nella finestra di mercato di dicembre dello scorso anno, Da Dalt è reduce dalla promozione in serie C con l’Avellino. Il suo annuncio è atteso nelle prossime ore.



Delegazione a Roma – Confermato intanto l’appuntamento di giovedì mattina, alle ore 10, con il numero uno della Lega Pro. Parteciperà all’incontro con Ghirelli, in rappresentanza delle Istituzioni, anche l’avvocato Coccoli, impegnato in prima linea nella soluzione della grana tribuna. Anche il Comune, dunque, al fianco della Turris nella spedizione capitolina: l’obiettivo è quello di esporre analiticamente la situazione strutturale – al momento ostativa al ripescaggio – ed illustrare tutte le procedure e le soluzioni in cantiere, per continuare ad inseguire con caparbietà il sogno serie C.

