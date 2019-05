Turris, intoppo sintetico: la società rinuncia all'appalto

di Raffaella Ascione

Una corsa contro il tempo. A tratti una corsa ad ostacoli. Si attendeva soltanto l’avvio dei lavori per il rifacimento del manto in sintetico dello stadio Liguori ed invece la società aggiudicataria ha – a sorpresa – formalmente rinunciato all’appalto. Questa mattina, a seguito di un nuovo sopralluogo al comunale, il legale rappresentante della Co.R.A. Costruzioni Edili Raffaele Alfiero S.r.l., con sede nel Casertano, ha infatti formalizzato la propria rinuncia al competente Ufficio comunale. Il Dirigente preposto ha contestualmente provveduto a contattare la seconda società in graduatoria, convocata in Comune per lunedì mattina. Si preannuncia dunque una settimana calda per la Turris, nel corso della quale dovrebbe essere indetta anche la gara d’appalto per il rifacimento dell’impianto di illuminazione.

L’intero ambiente corallino resta quindi col fiato sospeso, confidando in una messa a norma del Liguori nei tempi imposti dalla Lega per continuare a cullare il sogno ripescaggio.

