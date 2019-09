Turris: istanza accolta, via i sigilli dalla tribuna per 15 giorni

di Raffaella Ascione

Il provvedimento tanto atteso è stato depositato nella giornata di ieri. Il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il dissequestro temporaneo della tribuna in cemento dello stadio Liguori, in accoglimento dell’istanza – depositata lo scorso 29 agosto – a firma del sindaco Palomba, in qualità di custode giudiziario della struttura.

La nuova istanza è stata presentata – sulla scorta del rigetto delle due precedenti – a seguito del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, oltre che di quella sismica in sanatoria da parte del Genio Civile. Acquisita l’intera documentazione prescritta, il Comune ha quindi chiesto un termine – quantificato in 15 giorni – per la esecuzione sia degli interventi di cui all’autorizzazione sismica in sanatoria, che di eventuali ulteriori opere di messa in sicurezza. Il Pubblico Ministero ha dunque disposto la rimozione temporanea dei sigilli (la tribuna è sotto sequestro dal 6 maggio a causa della abusiva realizzazione di un ballatoio) per la esecuzione delle “opere a farsi”, indispensabili per il successivo collaudo della struttura. Gli interventi dovranno essere realizzate nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.



Un ulteriore passo in avanti, dunque, verso la completa agibilità dello stadio Liguori. Nel frattempo, ottenuta la disponibilità dell’impianto per gli allenamenti (si dovrebbe cominciare tra domani e dopodomani), la Turris dovrà disputare altrove le gare ufficiali. Contro il Tor Sapienza si giocherà – è arrivato l’ok dalla Lega – allo stadio Ianniello di Frattamaggiore, con fischio d'inizio alle ore 16.

A disposizione dei tifosi corallini, il settore Tribuna (costo del biglietto 12 euro) e quello Distinti (10 euro). I tagliandi - fa sapere il club - «potranno essere acquistati in prevendita presso i seguenti esercizi: Salone Barbando di Armando Di Rosa, via Mazzini (angolo via Marconi), Club Turris piazza Luigi Palomba, Tabaccheria Piripì, via Roma, e Official Store Turris, via Nazionale 46. Non saranno praticati prezzi ridotti e l'ingresso agli under 10 (con documento di identità) sarà consentito gratuitamente se accompagnati da un maggiorenne».

