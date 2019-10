Turris, istanza depositata: attesa per il dissequestro della tribuna

di Raffaella Ascione

Settimana intensa per la Turris, attesa dal doppio impegno del San Michele di Gragnano contro Sorrento e Portici. Domani pomeriggio i corallini affronteranno i costieri nel recupero dei 32esimi di Coppa Italia (dopo aver bypassato primo e secondo turno per la partecipazione alla Tim Cup), mentre per domenica è in programma il derby di campionato contro gli azzurri di Chianese.



Testa rigorosamente al campo, dunque, ma con l’orecchio costantemente teso al Tribunale, dal momento che a cavallo tra le due sfide potrebbe maturare l’attesa svolta in chiave tribuna. Nella giornata di ieri, il Comune ha infatti depositato l’istanza di dissequestro definitivo della struttura in cemento dello stadio Liguori, allegando anche la certificazione relativa al collaudo degli interventi condotti (nei 15 giorni di dissequestro provvisorio) in conformità all’autorizzazione sismica in sanatoria, a seguito di parere positivo del Genio Civile.



Due, a questo punto, le possibilità che potrebbero prospettarsi. Nel caso in cui il Pubblico Ministero ritenga sufficiente la documentazione prodotta (che attesta l’esecuzione di tutti gli interventi prescritti, con relativo collaudo), escludendo quindi la necessità di ulteriori accertamenti, potrebbe disporre il dissequestro definitivo anche entro la fine di questa settimana.



Nell’ipotesi invece in cui ritenga opportuni ulteriori approfondimenti, potrebbe rinviare al Gip, che a sua volta – ma si tratta solo di una eventualità procedurale – potrebbe disporre una nuova consulenza.



Non dovrebbero “pesare” sulla definitiva rimozione dei sigilli i marginali interventi di messa in sicurezza della tribuna (spicconamento nella parte posteriore) – non richiamati in nessuno dei precedenti provvedimenti – che saranno in ogni caso realizzati dall’Ente.

