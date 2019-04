Turris ko a Palmi, nel finale espulso Guarracino

di Raffaella Ascione

La Turris cade di misura a Palmi nel turno infrasettimanale, mentre il Bari sbanca Troina nel segno di Simeri e stacca matematicamente il pass per la serie C. Gara decisamente opaca al Lopresti fra corallini e neroverdi Dopo la scorpacciata di reti di domenica contro il Città di Messina, la Turris fatica a carburare ed a trovare i varchi giusti contro i padroni di casa, dal canto loro chiamati ad intascare quel punto che ancora mancava per blindare la salvezza. Mister Fabiano propone la formazione tipo, con Esempio che torna a presidiare la corsia di competenza e Fabiano che si risistema in mediana. In avanti l’artiglieria pesante con Celiento-Addessi-Longo.



L’unico sussulto della prima frazione di gioco arriva alla mezz’ora, quando Longo svetta sugli sviluppi di un corner, spedendo di poco alto sul montante. Nella ripresa le emozioni restano decisamente contenute, fino al minuto 32, quando Ouattara infila Casolare con un diagonale. Finale amaro per la Turris, prima per la rete del pari annullata a Garracino e poi per il rosso diretto rimediato dallo stesso attaccante.



Resta invariato il distacco – di 14 punti – imposto al Marsala, terza forza del campionato e caduto al San Ciro. Per la Turris, adesso, i due derby contro Nocerina e Portici per provare ad incrementare il quoziente punti in prospettiva della eventuale graduatoria ripescaggio.

