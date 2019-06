Turris, lavori al Liguori: disposta la chiusura del parcheggio Distinti

di Raffaella Ascione

È atteso per domani, dopo la formale consegna dei lavori, l’avvio del cantiere allo stadio Liguori per il rifacimento del manto in sintetico. L’ulteriore conferma, indiretta, arriva dall’ordinanza di viabilità, a firma del Dirigente Salvatore Visone, con cui è stata disposta, causa «lavori di adeguamento all’impianto sportivo», la «sospensione per giorni 45, salvo proroga, a decorrere da venerdì 7 giugno dell’ordinanza di viabilità … con la quale fu istituito il parcheggio libero non custodito presso lo stadio A. Liguori di viale Ungheria».

La chiusura del parcheggio alle spalle del settore Distinti garantirà dunque adeguati spazi e libertà d’azione ai mezzi della Habitat di Francesco Casale, unica società – tra quelle in graduatoria di gara – ad aver «manifestato la propria volontà ad accettare l’affidamento dell’appalto alle condizioni stabilite…».

