Turris, Liguori blindato per tutto il campionato

di Raffaella Ascione

Dopo due sedute della Commissione Trasparenza ed una delibera del Consiglio comunale, è stata ufficializzata - con la determinazione dirigenziale n.2092 - la proroga della gestione dello stadio Liguori in favore dell'Asd Joga Pepito, la scuola calcio che fa capo al presidente della Turris Antonio Colantonio.

Il provvedimento, a firma del dirigente Ernesto Merlino, è intervenuto a seguito della dichiarazione di disponibilità, da parte della stessa Joga Pepito, «a proseguire la gestione dello stadio comunale A. Liguori fino a tutto il 30 giugno 2019, alle stesse condizioni previste dal preesistente rapporto di concessione».

La determinazione - in linea con quanto deliberato dal Consiglio - ha dunque disposto «l'adozione dei consequenziali provvedimenti di gestione, procedendo ad annullare la procedura selettiva finalizzata all’affidamento diretto in concessione temporanea per la durata di 18 mesi della gestione dello stadio comunale ed alla restituzione ai rispettivi presentatori dei 5 plichi contenenti altrettante offerte» e «la proroga a tutto il 30 giugno 2019, senza soluzione di continuità, della scadenza del rinnovo dell’affidamento della gestione temporanea all’A.s.d. Joga Pepito dello stadio comunale A. Liguori, già fissata al 31 ottobre 2018».



Alla scadenza della proroga, si svolgerà poi la gara per l'affido pluriennale - della durata di nove anni - dell'impianto di viale Ungheria. Tra i provvedimenti conseguenti all'annullamento della «garetta», rientra infatti l'azionamento «con il supporto dell’U.O. Manutenzione immobili comunali, dell’iter procedurale propedeutico all’avvio della gara per l’affidamento in concessione novennale dell’impianto sportivo».

