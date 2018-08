Turris, risolta la grana Liguori: il Comune rilascia la licenza

di Raffaella Ascione

Licenza rinnovata. In tempo utile per la scadenza del 4 settembre. Il Comune di Torre del Greco ha concesso il provvedimento – ai sensi dell’articolo 68 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza – che abilita il Liguori ad ospitare eventi pubblici. La licenza è stata rilasciata «con le stesse prescrizioni dell’anno scorso relative agli spettatori (capienza dunque limitata) e senza limitazioni rispetto agli orari per la disputa delle gare».

Nel post partita di Turris-Pomigliano, il presidente corallino Antonio Colantonio aveva lasciato intendere che l’iter teso al rilascio dell’atteso provvedimento fosse ormai in via di definizione, anche «in virtù della disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale e della collaborazione instauratasi per il bene della Turris».

Quindi, un’ulteriore messaggio all’Ente da parte della società corallina, che «auspicando nuove e future collaborazioni in nome dello sport come veicolo e strumento di aggregazione sociale per tutti i cittadini torresi, ringrazia il Sindaco per la celere concessione della licenza».

