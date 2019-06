Turris, assegnati i lavori del Liguori per realizzare un campo sintetico

di Raffaella Ascione

Al via domani, al massimo dopodomani, i lavori per il rifacimento del manto sintetico dello stadio Liguori. Dopo la formale rinuncia della Cora Costruzioni Edili Raffaele Alfiero Srl (prima aggiudicataria), e le ulteriori quattro rinunce incassate a raffica dal Comune, l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla società Habitat di Francesco Casale.

La prima aggiudicazione in favore della Cora Costruzioni, che aveva praticato un ribasso del 31,752% (con un’economia per il Comune di a fronte di quella di 131.916,42 euro) risale allo scorso 21 maggio; con nota ufficiale del 24 maggio, la società ha poi comunicato all’Amministrazione «l'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto per la manifestata impossibilità a completare e consegnare i lavori in breve tempo come richiesto».

Da qui, il progressivo scorrimento della graduatoria di gara e le complicanze dovute alle quattro rinunce incassate nel corso di una settimana che aveva fatto temere che la gara restasse non aggiudicata. Poi l’accettazione da parte della Habitat di Francesco Casale, «che ha offerto un ribasso del 5,00%». Ribasso che per il Comune vuol dire «una economia di € 20.772,933».

Disposta quindi la revoca dell’aggiudicazione in favore della Cora Costruzioni, il Comune (con determinazione del 3 giugno, a firma dell’architetto D’Angelo), ha formalmente e definitivamente aggiudicato i lavori – una volta acquisita la necessaria documentazione Anac – in favore della Habitat, unico operatore ad aver «manifestato la propria volontà ad accettare l’affidamento dell’appalto alle condizioni stabilite…».

Si attende adesso un ultimo step prima della materiale firma del contratto. Passaggio che potrebbe perfezionarsi già nel pomeriggio di oggi (ed in tal caso i lavori comincerebbero nella giornata di domani), potendo al massimo slittare a domani (con conseguente rinvio a dopodomani per l’apertura del cantiere).



Il prossimo lunedì – 10 giugno – scadrà invece il termine di dieci giorni relativo al bando di gara (pubblicato sul Mepa) per il rifacimento dell’impianto di illuminazione. Decisiva dunque la prossima settimana per l’aggiudicazione dell’appalto.



Il Liguori si appresta dunque a diventare un cantiere in piena attività, mentre la Turris continua a muovere i propri passi per guadagnarsi l’accesso in serie C passando per la porta di servizio.

