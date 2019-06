Turris-Longo, ancora insieme: «Non potevo tradire tanta fiducia»

di Raffaella Ascione

Niente Cerignola, né Potenza o Tuttocuoio. Fabio Longo rilancia in maglia corallina. L’accordo, già preannunciato il mese scorso, prima ancora che terminasse la regular season, è stato blindato quest’oggi. L’attaccante principe della classifica cannonieri della passata stagione con «27 reti totali, considerando anche la Coppa Italia e i playoff, si conferma così al centro del progetto biancorosso», come annunciato dal club.

L’accordo è stato perfezionato nel primo pomeriggio nella sede della Colma. «La mia priorità – spiega l’attaccante – è sempre stata la Turris. Già a maggio ho dato la mia disponibilità alla famiglia Colantonio per restare in maglia corallina. Al presidente mi unisce un rapporto che va al di là del calcio. Ci tenevo a chiudere questa situazione il prima possibile per partire tranquillo per le vacanze e mettere la parola fine a tutte le questioni di mercato che tiravano in ballo il mio nome. Alla Turris ho trovato la mia consacrazione e la mia casa, e non potevo tradire una fiducia così grande. Ora aspettiamo di sapere che categoria andremo a disputare. Insieme ai miei compagni, sono certo che daremo ancora grandi emozioni alla splendida tifoseria corallina e a tutta la città».



L’annuncio del club e le parole dell’attaccante mettono quindi a tacere – una volta per tutte – quel turbillon di voci che nelle ultime settimane si era scatenato intorno al bomber. «Priorità alla Turris», aveva sempre precisato Longo, ma intanto le offerte di diversi club – sia di D che di C – si accavallavano prepotenti. La priorità alla Turris si è quest’oggi tradotta in un accordo formale e nel rinnovato impegno a rilanciare le ambizioni coralline.



In mattinata il club ha ufficializzato anche un altro innesto, relativo al parco under. Si tratta del centrocampista classe 2000 Simone del Prete, già noto a mister Fabiano, lo scorso anno al Nola (con all’attivo 28 presenze e una rete.

«Veramente felice di vestire la maglia della Turris. Ho tantissima voglia di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore in campo. Darò tutto per onorare questa maglia e questa splendida tifoseria».

