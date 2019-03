​Turris, martedì sopralluogo al Liguori: chiesti 4mila sediolini del San Paolo

di Raffaella Ascione

Giorni frenetici a Palazzo Baronale. Continua a tener banco in maniera viva la questione Liguori, per la realizzazione dei necessari interventi di adeguamento dell’impianto di viale Ungheria agli standard della serie C. Lavori per cui passano chance e speranze di ripescaggio della Turris.



Tre i fronti su cui si procede, a velocità necessariamente diverse in considerazione della consistenza dei lavori e delle ulteriori verifiche che s’impongono – in particolare – per il rifacimento del manto in sintetico.



Per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione e la realizzazione di quello di videosorveglianza, si registrerà uno step significativo in giornata, con l’apertura delle buste relative alle offerte economiche dei due operatori selezionati (in cinque hanno partecipato alla manifestazione d’interesse). In questo caso l’avvio dei lavori dovrebbe avvenire in tempi significativamente ristretti una volta presentato il progetto esecutivo.



Quanto all’installazione dei seggiolini con schienale – sia in tribuna Strino che nel settore Distinti – l’idea è di attingere al San Paolo (a partire dal 19 aprile saranno completamente rinnovati quelli dell’impianto di Fuorigrotta). Il Comune di Torre del Greco ha presentato formale richiesta alla Lega Pro, che dovrà adesso esprimersi sulla conformità dei posti a sedere dell’impianto partenopeo ai propri parametri. In caso positivo, 4mila dei sediolini che saranno rimossi dal San Paolo, verrebbero “dirottati” sul Liguori.



Questione sintetico. Sarà cruciale la giornata di martedì, quando alcuni tecnici della Lega Pro condurranno un sopralluogo al Liguori per esaminare il sottocampo, verificando in particolare le condizioni di drenaggio. Molto dipenderà dall’esito del sopralluogo. Nel caso in cui il sottocampo risultasse a norma, allora i lavori consisteranno solo nel rifacimento del manto di gioco. Viceversa, si andrebbe incontro ad una spesa più corposa e – soprattutto – a tempi di realizzazione più lunghi. Proprio questi ultimi, l’unico potenziale rischio, dal momento che da Palazzo Baronale – attraverso il consigliere comunale Gaetano Frulio – si continua a ribadire in termini di assoluta sicurezza che la disponibilità dei fondi per la realizzazione dei lavori costituisce una certezza. Si attende dunque l’esito del sopralluogo di martedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA