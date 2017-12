Turris, il neo diesse Governucci: «Salvezza alla nostra portata»

di Raffaella Ascione

Il suo annuncio - quale nuovo direttore sportivo - è intervenuto a completamento della rivoluzione tecnica di dicembre, avviata proprio in corrispondenza della chiusura del girone d'andata. Un discorso programmatico, quello avviato con Antonio Governucci, vicino alla Turris già dalla scorsa estate, seppur nel ruolo di intermediario.



«Il rapporto con il presidente Colantonio è nato in effetti in estate - conferma Governucci - quando è stata perfezionata l'operazione che ha consentito il passaggio del portiere Testa dal Cassino alla Turris. All'epoca avevo deciso di dismettere per un po' i panni del direttore sportivo e di scegliere la strada dell'intermediario, appunto. Poi però, quando è arrivato l'invito di Colantonio, francamente ho avuto ben pochi dubbi. Non vorrei che la mia suonasse come una sviolinata, ma il prestigio ed il blasone della Turris hanno decisamente un gran fascino. Cosa mi ha detto il presidente? Che deve salvare la Turris perché ha la ferma intenzione di costruire poi qualcosa di importante, che non vuole deludere nessuno, a cominciare da se stesso, che la Turris è un patrimonio di Torre del Greco. Poi mi ha chiesto se me la sentissi di fare il direttore sportivo».



Prima della firma, un confronto. «Con mister Carannante. Poi mi sono tuffato in questa esperienza. Voglio far bene qui e sono pronto ad assumermi ogni responsabilità. Trasparenza e correttezza saranno le mie prerogative. Sono convinto che la Turris sia uscita parecchio rinforzata dal mercato di dicembre e che disponga, allo stato attuale, di una rosa perfettamente in grado di competere per la salvezza».



Nel frattempo, Turris alla finestra - della prossima sessione di mercato dei "pro" - per cogliere eventuali opportunità. «Probabilmente al nostro organico manca qualche under e per questo saremo attenti a valutare le eventuali opportunità che dovessero darsi».

