Serie D, l'Avellino va con le laziali: Turris e Nocerina contro il Bari ADL

di Raffaella Ascione

Il nodo stava tutto nella collocazione di Bari ed Avellino. È stato un percorso travagliato, quello che ha condotto all’ufficializzazione dei gironi di Serie D (si resta adesso in attesa dei calendari, ma di mezzo ci sarà la pronuncia del Collegio di Garanzia del Coni, attesa per il 7 settembre, che potrebbe nuovamente stravolgere ogni assetto). Alla fine, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso l’assegnazione delle due nobili decadute derogando in maniera netta al criterio geografico.



Il Bari di De Laurentiis – prima volta in assoluto per una pugliese – finisce nel girone I: nel raggruppamento siculo-calabrese, insieme ai galletti, anche le campane Turris, Portici e Nocerina. Accolta anche l’istanza della neopromossa Rotonda, che aveva esplicitamente richiesto l’inserimento nel girone I.



Raggruppamento laziale invece per l’Avellino di De Cesare, che finisce nel girone G (a 20 squadre). Quella irpina sarà l’unica compagine campana a giocarsela con laziali e sarde.



«Per quanto riguarda Avellino e Bari, rispettivamente inseriti nei gironi G e I, la loro collocazione – fa sapere la Lega – è stata individuata sulla scorta delle informative ricevute dagli Organismi Nazionali preposti all’ordine pubblico e considerando la loro vicinanza rispetto alle regioni di appartenenza… si è tenuto conto della disponibilità di impianti di gioco in grado di garantire un maggior livello di sicurezza».



Infuocato il girone H, cui parteciperanno le campane Gragnano, Gelbison, Granata, Nola, Pomigliano, Sarnese, Savoia, Sorrento. Agguerrita la concorrenza nel raggruppamento pugliese, con Taranto (fresco di cambio di panchina), Cerignola, Altamura e Gravina che non hanno badato a spese per puntare al salto di categoria.



Saranno dunque Turris e Nocerina – che domenica si sfideranno al Liguori nel primo turno di Coppa Italia – a sfidare i galletti di De Laurentiis. Obiettivi diversi per corallini e molossi: i primi partiti per tempo nella pianificazione della stagione e protagonisti di un mercato importante, i secondi costretti a fare i conti con difficoltà economiche che hanno inevitabilmente comportato un ridimensionamento dei programmi rispetto alla scorsa stagione.



«Il Bari nel girone I? Non cambia nulla per me – commenta il presidente corallino Antonio Colantonio – anche perché quando ho cominciato a programmare la stagione, non mi sono preoccupato del girone. Certo, adesso ci toccherà una sfida importante, molto probante, ma anche noi abbiamo la nostra storia ed il nostro blasone. La Turris se la giocherà con qualsiasi avversario. E visto che ci toccherà un avvesario forte e prestigioso come il Bari. Viol dire che anche noi alzeremo l’asticella. Se ci sarà da rinforzarci ulteriormente, lo faremo. Più che del girone, io mi preoccuperei piuttosto della decisione del Comune di indire una gara per l’affidamento temporaneo del Liguori per la durata di 18 mesi. Mi era stato garantito che l’affido temporaneo sarebbe stato rinnovato alla Turris almeno fino a Natale. Mi chiedo, ma che senso ha indire una gara del genere a stagione in corso. E che succederebbe se non fosse la Turris ad aggiudicarsela? Resteremmo senza stadio?».



«Non si poteva più procedere per proroghe», anticipa intanto l’assessore allo sport della città del corallo Granato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA