Turris, nuovo preparatore dei portieri nello staff

di Raffaella Ascione

Completamente rifondato lo staff tecnico corallino dopo il ritorno in panca di mister Roberto Carannante. L'ultimo tassello - in ordine di tempo - è rappresentato da Antonio Verdicchio, che da qualche giorno ha preso a lavorare sul sintetico del Liguori nel ruolo di preparatore dei portieri. Verdicchio, reduce da esperienze intense e significative - nonostante la giovane età - con Frattese ed Afragolese, ritrova dunque la Serie D con i corallini. Approda alla Turris proprio dall'Afragolese, lasciata dopo l'esonero di mister Pasquale Borrelli. Al momento il rapporto non è stato comunque ancora ufficializzato dal club biancorosso. Verdicchio prende il posto di Genesio Del Prete, unico superstite al ribaltone tecnico attuato dalla proprietà all'esito della sconfitta interna incassata nell'ultima giornata del girone d'andata per mano del Taranto.

