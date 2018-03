Turris, nuovo rischio penalizzazione? La società: «Stavolta siamo tranquilli»

di Raffaella Ascione

Turris esposta ad un nuovo rischio penalizzazione. Ancora una volta in relazione alla presunta irregolare posizione di due dirigenti e tre calciatori della Pietro Abbate nella stagione 2014/15 (quella in cui i corallini vinseo il campionato di Eccellenza col titolo del Miano, prima dunque della fusione con la compagine torrese, da cui è scaturita la attuale Ap Turris).



Alla società corallina è stato notificato un avviso di avvio di indagine in relazione alla presunta irregolare posizione dei cinque. Un caso, insomma, simile a quello che nella stagione in corso ha condotto prima alla maxi penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale C.R. Campania e poi ad uno sconto da parte della Corte d'Appello Federale, che - accogliendo parzialmente le istanze dei corallini - ha definitivamente fissato la pena in un -4.



A fronte degli umori che avevano fatto da contorno al precedente caso, questa volta la società corallina manifesta un certo ottimismo in relazione all'esito della vicenda.



«Siamo sereni - dichiara il diggì Rosario Primicile - anzitutto perché questa volta abbiamo la possibilità di gestire fin dall'inizio il caso. A tal proposito, abbiamo immediatamente provveduto a conferire mandato all'avvocato Chiacchio che, a differenza del precedente caso, avrà dunque modo di curare ogni aspetto ed annesse strategie fin dall'origine. Non è opportuno entrare nel merito della vicenda, ma in tutta onestà teniamo a rivolgere alla piazza un messaggio di assoluta serenità».

