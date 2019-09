Turris, obiettivo Ladispoli: al Liguori allenamento sul nuovo sintetico

di Raffaella Ascione

Finalmente a casa. Seduta di allenamento sul nuovo manto in sintetico dello stadio Liguori – questo pomeriggio – per la Turris, che da oggi potrà dunque, seppur ancora parzialmente, cominciare a contare sul proprio impianto.

Il provvedimento autorizzatorio a firma del dirigente Sorrentino – intervenuto a seguito di direttiva sindacale – prevede che i tesserati corallini possano «accedere allo stadio comunale per gli allenamenti, che si terranno esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 19,30, ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00». Previsto un canone a carico del club, oltre che il rispetto di una serie di obblighi sostanzialmente tesi a preservare l’incolumità dei tesserati.

Sempre al Liguori, è in programma per domani mattina la seduta di rifinitura prima del pranzo e della partenza per il ritiro laziale, in vista del match di Ladispoli. Sarà imponente il seguito di tifosi a sostegno di Longo e compagni in questa seconda trasferta di campionato: polverizzati i 250 biglietti inizialmente messi a disposizione dalla società laziale, tanto da indurre la Turris a chiederne un’ulteriore disponibilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA