Turris, ok per allenamenti al Liguori Da Dalt: «Obiettivo serie C»

di Raffaella Ascione

Riunione fiume quest’oggi a Palazzo Baronale. Nemmeno a dirlo, in chiave Liguori. Il risultato è che tra giovedì e venerdì i corallini potranno tornare ad allenarsi a casa. Probabilmente con la possibilità per i tifosi di assistere agli allenamenti dalla curva Vesuvio. È in fase di redazione un atto di indirizzo politico, destinato – una volta recepito dai dirigenti preposti – a tradursi in un formale via libera per l’utilizzo del terreno di gioco e della nuova palazzina spogliatoi.



Questa mattina – su input del consigliere Michele Langella – è stato organizzato un tavolo composto dal sindaco Palomba, dal Capo di Gabinetto Ascione, dagli assessori Pensati e Ventimiglia, dai consiglieri Langella, Frulio e Brancaccio, dai dirigenti Sorrentino, D’Angelo e Russo e dall’avvocato Coccoli, consulente legale dell’Ente. Nel corso dell’incontro è emersa la volontà politica del Comune – con Palomba in prima linea – di concedere alla Turris la possibilità di fruire dello stadio per gli allenamenti, vista – al momento – l’indisponibilità dell’impianto per le gare ufficiali. La riunione, sospesa per una breve pausa, è poi ripresa nel primo pomeriggio; a seguire, c’è quindi stato un ulteriore incontro, cui hanno partecipato il sindaco, l’assessore Pensati, il consulente legale ed i dirigenti preposti.

Nel pomeriggio, la conclusione dei lavori. Una volta redatto l’atto di indirizzo politico e disposti i relativi provvedimenti, i ragazzi di Fabiano potranno tornare a respirare aria di casa, se non altro per gli allenamenti. Resta intanto viva la pista Ercolano – considerata l’indisponibilità del Novi di Angri – per la prossima gara interna contro la Pro Calcio Tor Sapienza.



Nel frattempo, torna sulla netta vittoria nella gara d’esordio in campionato l’esterno argentino Franco Da Dalt, autore del chirurgico 2-0 corallino. «Siamo consapevoli d’esser una squadra forte, costruita con l’obiettivo di vincere e con questa consapevolezza scenderemo sempre in campo. Punteremo ogni domenica alla vittoria, poi scopriremo quale sarà il nostro futuro. Tifosi? Torre è una piazza importante e, così come Avellino, non c’entra nulla con la serie D. Vogliamo vincere per portare la Turris via da questa categoria. La Vis Artena? Facile giudicarla dopo lo 0-3, ma le partite vanno giocate, tenendo sempre a mente che ogni gara ha le sue insidie. Sappiamo bene che arriveranno anche i momenti duri e sarà allora che dovremo dimostrare di saper anche soffrire e di avere la capacità di compattarci, ad ogni livello». Quindi una precisazione a proposito della sua posizione in campo. «Sinistra o destra? A destra forse giocherò meglio ma mi adatto anche a sinistra, mi sacrifico per la squadra. Voglio vincere anche a Torre e continuare il mio percorso di crescita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA