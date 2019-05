Turris, ore decisive per il sintetico: arrivano altre due rinunce

di Raffaella Ascione

Altre due rinunce. Sono state formalizzate in giornata da altrettante società che avevano partecipato alla gara per il rifacimento del manto in sintetico dello stadio Liguori. Sarà dunque decisiva la giornata di domani. Il competente Ufficio ha infatti convocato – entro il primo pomeriggio – le restanti cinque società in graduatoria. Quelle che – di fatto – hanno praticato i ribassi minori nella formulazione delle proprie offerte. Una soluzione adottata in considerazione del fatto che le Universiadi incombono ed i tempi a disposizione per la realizzazione dei lavori si accorciano inesorabilmente.



La buona nuova è che questo pomeriggio il Consiglio comunale (convocato in sessione straordinaria), ha approvato la dichiarazione immediata esecutività – poi passata per la seduta di Giunta – del «rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018». Compatta la maggioranza, a fronte del voto negativo dell'opposizione. Questo vuol dire che domani, al massimo entro dopodomani, sarà indetta la gara per la realizzazione dell’impianto di illuminazione.

Intanto la Turris resta col fiato sospeso in attesa della fumata bianca in chiave sintetico.

