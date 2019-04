Turris «orgoglio della città»: la società chiama Comune e tifosi

di Raffaella Ascione

Una «stagione da record», che ha sancito la consacrazione di società e città, «che trova nella sua squadra motivo di vanto, orgoglio e riscatto». Dopo aver predicato per un intero campionato umiltà e concentrazione, la Turris esalta dunque l’eccezionale rendimento della formazione di Fabiano, che a quattro giornate dal termine ha blindato il secondo posto imponendo una distanza siderale – 14 punti – alla terza forza del campionato. Un forte riconoscimento al lavoro svolto sul campo dunque, ma sempre con sguardo fisso e vigile al futuro. «Le prossime settimane e questo finale di stagione – si legge nella nota diramata dal club – saranno decisivi per il futuro della Turris, che si prospetta comunque importante. Le istituzioni stanno dando finalmente segni tangibili di quanto società e squadra, che porta in tutta Italia il nome della città, siano di assoluto primo piano. Abbiamo ora il dovere di concludere questa magnifica stagione calcistica nel migliore dei modi. Fin da domenica prossima esortiamo tutti i tifosi corallini e tutta la cittadinanza torrese a stare vicino ai colori della propria squadra. Lo merita questa società, lo merita la squadra, lo meritano tutti coloro che lavorano da due anni al progetto Turris». Quindi un accorato appello in vista del prossimo impegno di campionato – il penultimo interno – contro il Città di Messina. «La società invita tutti, Amministrazione comunale in primis, a venire al Liguori con entusiasmo e passione».

Contro i peloritani sarà certamente assente, causa stop inflitto dal Giudice Sportivo, il giovane difensore Stefano Esempio, protagonista in questa stagione di una crescita esponenziale che lo inserisce di diritto tra le note più liete della solida ed ambiziosa compagine corallina.

