Turris, Palomba alla squadra: «Un altro sforzo, battere il Marsala»

di Raffaella Ascione

Seduta di rifinitura questa mattina per la Turris, che al termine ha ricevuto la visita del sindaco Giovanni Palomba, dell’assessore allo Sport Gennaro Granato e dei consiglieri Michele Langella, Lucia Vitiello e Gaetano Frulio. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Michele Langella, d’intesa con il direttore generale Rosario Primicile, in rappresentanza della società. Il primo cittadino, accolto proprio dal diggì, ha parlato nello spazio antistante gli spogliatoi, rivolgendosi prima al tecnico e poi alla squadra.



«Ricordiamo tutti l’attesa e l’esultanza vissute in occasione della finale di Avellino contro il Benevento. Fu meraviglioso vedere Torre del Greco in festa, interamente colorata di rosso corallo. Quest’anno la Turris ha regalato grandi soddisfazioni alla nostra città ed ora tocca compiere un altro grande sforzo: battere il Marsala e sperare di poter accedere in serie C. Sarebbe un risultato più che meritato. E nel frattempo il Comune è al lavoro in modo che per il prossimo campionato il Liguori si presenti con un nuovo manto in sintetico e con tutti gli interventi di cui necessita».



Quindi il diggì Primicile. «Questa visita rappresenta il giusto riconoscimento per questi ragazzi, che quest’anno hanno dato tanti motivi alla città per sorridere. Sono stati motivo d’orgoglio per Torre del Greco. Adesso stringiamoci tutti attorno a loro, poi penseremo al futuro».



Nel frattempo, letteralmente polverizzati i tagliandi a disposizione dei tifosi corallini: venduti in meno di 24 ore - a partire dall'ok della Commissione di Vigilanza - tutti i biglietti del settore Distinti, fino ad esaurimento della capienza (per giunta ridotta). Dal fronte squadra, la notizia è che il capitano Fabio Longo - alle prese con un affaticamento al polpaccio - ci sarà contro il Marsala: non è al top ma stringerà i denti. Recuperati anche Riccio e Formisano, che tornano nell’elenco dei convocati dopo lo stop contro il Castrovillari.

