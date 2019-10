Turris, pari in rimonta a Budoni: il Latte Dolce si prende la vetta

di Raffaella Ascione

Finisce 2-2 al Solinas tra Budoni e Turris, con i corallini costretti a rimediare al doppio svantaggio. Longo ed Alma firmano la rimonta corallina, che non vale però a blindare il primato: il Latte Dolce si aggiudica il match d’alta quota contro l’Aprilia (3-1 il finale) e scavalca la Turris, staccandola di una lunghezza.



Avvio di gara piuttosto equilibrato, poi – al minuto 21 – il vantaggio sardo, frutto di una velenosa carambola: nel tentativo di allontanare la sfera, Lonoce (che poco prima si era superato su Villa) respinge su Murgia sugli sviluppi di un corner, con la sfera che beffardamente si insacca. La Turris accusa il colpo, il Budoni infierisce: alla mezz’ora i padroni di casa calano il bis con Papini, a segno di testa su traversone dalla sinistra.

Gara però riaperta dopo appena tre minuti, quando Longo – su perfetto assist di Alma – firma di testa il 2-1. La Turris ricomincia a crederci e nel finale di frazione colleziona tre nitide palle gol con Longo, Alma e Riccio: decisivo in due occasioni l’estremo difensore di casa. Allo scadere, annullato il 2-2 di Da Dalt – su punizione di Aliperta – per sospetto offside.



Nella ripresa, mister Fabiano cambia interpreti ed assetto tattico: dentro Celiento, Franco, Garofalo e Sowe (per Da Dalt, Aliperta, Riccio e Forte), e squadra sistemata col 4-2-4: Turris a trazione interiore, con l’ex Venezia Garofalo che va a comporre la coppia in mediana con Franco. Ci provano Celiento e Sowe, ma senza fortuna. Poi, al minuto 32, la sortita di Alma che costringe il difensore alle maniere dure in area. L’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri proprio Alma firma il 2-2. Nel finale è forcing corallino: Varchetta di testa manca di un nulla il colpo da tre punti.

