Turris, partenza per Fiuggi aspettando Sowe

di Raffaella Ascione

Dopo una settimana di lavoro in città, è cominciata questa mattina la seconda fase della preparazione precampionato della Turris, che si è radunata al Liguori per la partenza alla volta di Fiuggi. I corallini resteranno nel ritiro laziale per le prossime due settimane, fino alla vigilia del match d’esordio in Tim Cup. Quest’oggi le urne decreteranno l’avversario, dalla cui collocazione geografica dipenderà anche l’eventuale modifica al programma di rientro dalla cittadina laziale.



Prima della partenza, Longo e compagni hanno condotto una sorta di sopralluogo all’interno della palazzina spogliatoi lato Vesuvio, completamente rinnovata, passando chiaramente per il nuovo manto in sintetico, ormai messo a punto. Poco prima di salire sul pullman, tappa anche in sala stampa – dal look totalmente rinnovato – per Fabio Longo, Marzio Celiento e Franco Da Dalt.

«Quest’anno la società ha costruito una squadra ancora più forte dello scorso anno – esordisce Longo – quindi sappiamo che possiamo e dobbiamo migliorarci. Noi siamo pronti e posso garantire che tutte le voci e le speranze delle ultime settimane in chiave ripescaggio non ci hanno minimamente scalfito. Abbiamo sposato con convinzione il progetto Turris, indipendentemente dalla categoria. Siamo insomma tranquilli ed abbiamo ben stampato nella mente il nostro obiettivo rispetto al campionato di serie D. Pensiamo perciò solo a lavorare ed a far bene».

Gli fa da eco Marzio Celiento. «Dopo la vittoria dei playoff è arrivata qualche chiamata, certo, ma io volevo solo restare qui per migliorare quanto fatto lo scorso anno. Il presidente mi ha sempre mostrato fiducia, quindi la firma è stata praticamente una formalità. Sono felice d’esser qui e desidero solo vivere in maglia corallina le gioie che tutti vogliamo».

Ed a proposito di gioie, punta ad incrementare lo score degli ultimi anni, l’argentino Franco Da Dalt. «Avellino fa ormai parte del mio passato. Sono convinto della mia scelta e contento d’aver sposato il progetto di una delle società più serie e solide che ci sia in giro. Sono arrivato in un gruppo già forte ed il mio unico obiettivo è far bene qui. Voglio confermarmi ai livelli degli ultimi anni».



Si aggregherà al gruppo – probabilmente nella giornata di domani – l’attaccante Mousa Balla Sowe. La firma dell’ex Gela e Vibonese è attesa per quest’oggi.

