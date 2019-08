Turris: svolta per riavere la tribuna, un attaccante vicino alla firma

di Raffaella Ascione

È stato ufficialmente acquisito in giornata l’atteso parere positivo del Genio Civile, fondamentale per il dissequestro della tribuna in cemento dello stadio Liguori, indisponibile ormai dai primi di maggio. Il prossimo step è adesso rappresentato dal deposito della nuova istanza in Tribunale, che consentirà di ottenere – magari a stretto giro – il dissequestro temporaneo della struttura, così da procedere ai prescritti interventi per la sanatoria delle opere abusive. Poi – questo l’iter – dovrà esser depositata una nuova istanza per ottenere il dissequestro definitivo.



Mercato - Nel frattempo, novità dal fronte mercato. Si è infatti aggregato al gruppo diretto da mister Fabiano l’attaccante Felice Simonetti. Reduce da una prolifica stagione con la Nocerina – 10 le reti all’attivo – Simonetti (classe 1994) ha praticamente raggiunto l’accordo con la Turris. L’ufficialità sembrerebbe, insomma, una mera formalità.



Esordio in campionato – Ufficializzate intanto tutte le info in vista della gara contro la Vis Artena. Si giocherà «allo stadio Caslini di Colleferro, con inizio alle ore 16. I sostenitori corallini potranno acquistare i biglietti solo ed esclusivamente in prevendita al prezzo di € 10 (comprensivo di diritti di prevendita) presso il punto vendita autorizzato Postoriservato.it di Torre del Greco: Tabacchi Borrelli, corso Vittorio Emanuele, 149». Saranno 300 i tagliandi a disposizione dei corallini: «i biglietti – precisa il club – potranno essere acquistati solo in prevendita e non saranno attivi i botteghini ospiti il giorno della gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA