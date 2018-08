Turris-Pomigliano alle 17, l'ira del diesse: «Rinvio penalizzante»

di Raffaella Ascione

Amichevole a ranghi misti questo pomeriggio per la Turris, che – dopo il rinvio della scorsa settimana per la tragedia di Genova – domenica esordirà al Liguori nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Pomigliano. Su accordo dei due club, il fischio d’inizio è stato posticipato alle ore 17. La società ha intanto comunicato i prezzi dei tagliandi d’ingresso: 8 euro per la Tribuna Strino, 5 euro per il settore Distinti e per quello ospiti.



Contro i granata dell’ex Sergio La Cava resteranno ai box i baby Musella e Pizza, entrambi alle prese con un risentimento muscolare. Da valutare invece le condizioni di Formisano, fermo da un paio di giorni causa febbre, e Leone, in dubbio per un fastidio al tallone.



Scalpita adesso la Turris, a lavoro ormai da un mese esatto (il raduno al Liguori lo scorso 23 luglio). «Abbiamo voglia di giocare», incalza il direttore sportivo Antonio Governucci.



Per il campionato ci sarà però da aspettare fino al 16 settembre. «Una decisione che indubbiamente penalizza chi come noi – continua il diesse – ha cominciato a pianificare la stagione già dallo scorso maggio. Viviamo questa fase di caos che l’intero mondo del pallone sta attraversando come un’ulteriore prova da affrontare. Ad ogni modo, prima del campionato c’è la Coppa Italia. Una competizione su cui la Turris intende puntare e da cui proverà a trarre il massimo. Affronteremo il Pomigliano come se fosse una gara di campionato».



Attesa invece per il 30 agosto la composizione dei gironi. «Spauracchio Bari e Avellino? Una prospettiva per certi verso obiettivamente penalizzante, ma al tempo stesso stuzzicante. Diciamo che andrebbe a rinverdire sfide che da queste parti hanno fatto la storia. Se si dovesse concretizzare, affronteremo l’ostacolo con la dovuta umiltà, forti al contempo della nostra tradizione. E poi si sa, in D incide l’organizzazione più che il blasone».

© RIPRODUZIONE RISERVATA