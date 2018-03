Turris-Pomigliano alle 15: Governucci carica i corallini

di Raffaella Ascione

C’è l’accordo con la società del presidente Pipola. Slitta di mezz’ora il fischio d’inizio del derby – in programma domenica al Liguori – tra la Turris ed il Pomigliano. Un match dal sapore di crocevia per le due formazioni, chiamate a far punti per prendere le distanze dalla zona rossa della classifica.



Nel frattempo, il club del biancorosso ha ufficialmente indetto per domenica - l’intenzione era stata già anticipata la scorsa settimana - la «giornata corallina». Per l’occasione, dunque, saranno sospesi abbonamenti, tessere ed accrediti, ad eccezione di quelli riservati alla stampa.



«Vogliamo dare continuità all’importante successo ottenuto a San Severo – dichiara il diesse corallino Antonio Governucci – e raccogliere altri punti preziosi in questo secondo scontro salvezza consecutivo. Ci aspetta un derby intenso, combattuto, la posta in palio del resto è troppo importante. I ragazzi stanno dando il massimo, meritano - ed al tempo stesso ne hanno bisogno - l’apporto di un Liguori caldo e passionale. Sono certo che il nostro pubblico risponderà presente».



In occasione del derby contro i granata di Nappi, i corallini inaugureranno – come anticipato – la nuova divisa da gioco, ispirata ai simboli della città: corallo e fiori.



© RIPRODUZIONE RISERVATA