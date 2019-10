Turris-Portici a Gragnano: al via la prevendita

di Raffaella Ascione

Si è messa in moto la macchina organizzativa per il derby campano del girone G. Al San Michele di Gragnano – il Liguori ancora indisponibile, ma il countdown per il ritorno a casa è cominciato – si affronteranno Turris e Portici, con fischio d’inizio alle ore 15. Con una nota ufficiale, la società corallina ha fatto sapere che «è già partita la prevendita per la gara del San Michele». Ai tifosi corallini sarà destinata la curva, mentre a quelli azzurri la gradinata.

È di dieci euro il prezzo unico per l’accesso ai due settori (ingresso gratis per gli under 10, se accompagnati). La prevendita è attiva presso gli abituali punti autorizzati di Torre del Greco: Salone Barbando, Tabaccheria Piripì, Club Turris piazza Luigi Palomba ed Official Store; per gli ospiti, biglietti disponibili presso il punto vendita Marina Hifi, in via Libertà, l’unico autorizzato.

I tagliandi saranno in ogni caso disponibili anche nella giornata di domenica, presso i botteghini del San Michele.

