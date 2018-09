Turris, prevale la strategia attendista: «Mercato chiuso, per ora»

di Raffaella Ascione

Niente da fare. Non si incroceranno le strade della Turris e del bomber Antonio Letizia. Tra le parti c’era stato qualche contatto – frutto anche dell’amicizia che lega il forte attaccante al diesse corallino Antonio Governucci – mai però sfociato in una vera e propria trattativa. Del resto, lo stesso direttore sportivo corallino aveva lasciato intendere che i margini d’azione fossero piuttosto ristretti.



Nel frattempo, attraverso una nota ufficiale, il club ha fatto sapere che per il momento il mercato della Turris può considerarsi chiuso. «Non ci saranno altre operazioni in entrata», così il diesse.

Precisa ulteriormente la posizione della società il direttore generale Rosario Primicile. «Diciamo che per il momento la nostra strategia è cambiata. La proprietà resta sempre pronta ad un ulteriore intervento sul mercato, ma solo se e quando dovessero darsi le opportune condizioni. Anzitutto restiamo in attesa di eventuali risvolti in chiave gironi sulla scorta della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Senza poi tralasciare il fatto che la nostra priorità al momento è preservare gli equilibri interni del gruppo a disposizione del mister. Un gruppo nel quale crediamo fermamente e che dunque intendiamo tutelare. Serviva un innesto in difesa ed abbiamo prontamente provveduto con Di Nunzio. Per il resto si vedrà».

